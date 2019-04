Kõigile lugemiseks: valmis e-raamat «I Riigikogu liikmed»

Riigikogu I koosseisu liikmeteks on kokku registreeritud 168 isikut. Mõned neist Riigikogus sisulist tööd ei teinud, seetõttu on elulood jaotatud kahte ossa: Riigikogu töös pikemalt osalenud liikmed ning need, kes kohe tagasi astusid või tagandati.