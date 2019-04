Talgupäeva tulemusena võib Eesti juurde saada üle 70 õueraamatukogu

«Mitmel pool hakatakse tegelema õueraamatukogule koha leidmise ja ettevalmistustöödega, tore on näha, et idee sütitas,» tunneb talgupäeva maakondlike koordinaatorite eestvedaja, Kodukant Tartumaa juht Külli Pann heameelt. Õueraamatukogu loomise aluseks on soov lugemisvara, mis kodus ehk tihedat kasutamist ei leia, kogukonnaga jagada, luues selleks spetsiaalse kapi, kuhu igaüks raamatuid tuua, samuti sealt võtta saab.

Kaasa löövad ka raamatukogud: näiteks Tartumaal Järvseljal plaanitakse õueraamatukogu Ahunapalu ja Järvselja külla, lisaks hoolitsetakse puude ladumisega selle eest, et Järvselja külaraamatukogu oleks talvel soe. Kohila raamatukogu plaanib samuti õueraamatukogu rajamist. «Eriti tore on lugeda, kuidas kogukonnad soovivad bussi ootamist inimestele meeldivamaks teha ja plaanivad õueraamatukogu bussipeatusesse,» räägib Pann. Eestvedaja sõnul on need paigad, kus õueraamatukogu juba töötab, asjaga väga rahul. «Just hiljuti jagas Elva valla kärajatel oma positiivset kogemust Ulila, rääkides ka plaanist õueraamatukogu laiendamiseks,» toob Pann näite.

Ta paneb aga talgukorraldajatele südamele, et mõeldaks ka sellele, mis õueraamatukogust edasi saab. «Raamatud on niiskuse ja külma suhtes tundlikud, seepärast peaks mõtlema, mis saab lugemisvarast talvel, külmade ja vihmaste ilmadega,» räägib ta. Õueraamatukogu saab näiteks meisterdada puust, selleks sobivad hästi näiteks taaskasutatavad materjalijäägid, aga tähtis on raamatukapi veekindlus - kuna raamatud on tundlikud niiskuse suhtes, oleks hea kapi esiuks teha kas klaasist või pleksiklaasist. «Hästi vahva on mõte värvida õueraamatukogu kihelkonna värvidesse,» räägib Pann. Tema sõnul võiks kogukonnast keegi võtta valmis õueraamatukogu eest hoolitsemise edaspidi enda peale. «Nii on kindel, et õueraamatukogust jagub rõõmu pikaks ajaks,» lisas Pann.

Endiselt on võimalik ka oma kodukandis talgud plaani võtta ja kirja panna. «Kutsume jätkuvalt üles ka kõiki teisi kogukondasid õueraamatukogude meisterdamise talguid tegema,» lisas Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür.