Järjejutt: «see oli viimane niit, mis ühendas mind vaba eluga»

Andrei Kuzitškin „Siberi põgenik. Poliitemigrandi märkmeid" kirjastuselt Post Factum. Autor saabus Tallinna 2. veebruaril 2014, olles Venemaal jätnud hüvasti naise ja pojaga. Poeg mõtles, et tegu on järjekordse komandeeringuga, kuid tuli välja, et mees sõitis ära pikkadeks aastateks. Poliitpõgeniku ja õpetaja Andrei Kuzitškini elulooraamatut võib nimetada ka ellujäämise käsiraamatuks. Loeb Rando Tammik.