Kevad kutsub õue! Raamatusoovitused lastele, kes tunnevad huvi looduse ja õuetegevuste vastu

Piotr Socha, Wojciech Grajkowski «Mesilased». Tõlkinud Marius Peterson. Kirjastus Varrak, 2017.

Vähemalt 100 miljonit aastat on mesilased juba Maa peal elanud. Kas tead, kuidas neil on õnnestunud nii kaua vastu pidada? Millist rolli mängivad need salapärased putukad meie elus? Kuidas nad elavad ja millest toituvad? Tunnustatud Poola kunstnik Piotr Socha, kelle isa oli mesinik, ja teksti autor Wojciech Grajkowski oskavad kõigest mesilindudesse puutuvast rääkida nõnda põnevalt, et teadmised jäävad justkui iseenesest lastele külge. Detailirohkeid ja mõnusa huumoriga joonistatud pildid pakuvad uurimist pikaks ajaks. Samadelt autoritelt on ilmunud ka «Puud» (2018).

Emily Bone «Kõik algab seemnest ... Kuidas kasvab toit». Illustreerinud Sally Elford. Tõlkinud Mari-Ly Tiitsmaa. Kirjastus Koolibri, 2018.

Raamat kutsub noore lugeja kaasa põnevale retkele mitmekülgsesse taimemaailma. Puuviljad ja marjad, aed- ja köögiviljad, pähklid ja vili, riis ja seened – kõigil neil on vaja oma tingimusi, et kasvada, õitseda ja paljuneda. Kuidas kasvavad taimed meie ümber ning kuidas saab neist toit, mis poelettidele ja sealt meie laudadele jõuab? Seda saad teada, kui leiad mahti see pildirohke raamat kätte võtta.

Clara Lidström, Annakarin Nyberg «Noor aednik». Illustreerinud Katy Kimbell, Li Söderberg, tõlkinud Merike Kaseorg. Kirjastus Petrone Print, 2016.

Tore on näha tärkamas taime, mille seemne ise oled mulda pistnud – vahet ei ole, on see tomat, redis, mõni maitsetaim või hoopis lill. Siiski võib omapäi alustamine üsna keerukaks osutuda. Appi tuleb raamat «Noor aednik», mis õpetab, kuhu, kuidas ja mida istutada. Üksikasjalike ja selgete juhiste abil võivad ka kõige algajamad aednikud saada tõelisteks aiavõluriteks.

Peter Wohlleben «Kas kuuled, kuidas puud räägivad? Väike avastusretk metsas». Illustreerinud Stefanie Reich, tõlkinud Kristel Kaljund. Kirjastus Tänapäev, 2018.

Mainekalt saksa metsnikult ja looduskirjanikult Peter Wohllebenilt on eesti keeles ilmunud mitmeid täiskasvanutele kirjutatud raamatuid. Tema esimene lastele mõeldud loodusraamat viib noored lugejad metsa varjatud maailma. Mis on see, mis asjatundmatul, tormakal või pealiskaudsel loodusvaatlejal kahe silma vahele võib jääda? Millest ja kuidas räägivad puud?

Moira Butterfield «Kuidas loomad ehitavad». Illustreerinud Tim Hutchinson, tõlkinud Hanna Ingerpuu. Kirjastus Koolibri 2019.

Loomad ehitavad kodu igale poole. Kõrgel puu ladvas elavad herilased, puuõõnsuses pesitseb hallrähn. Oravad on teinud pesa oksaraagudest ja vooderdanud selle sambla ja kuiva rohuga. Puujuurte alla on kaevanud uru metshiir. Kõdutäid ja ämblikud elavad aga võrgus. Kuidas, kuhu ja miks loomad oma pesi ehitavad, saad teada sellest põnevast aimeraamatust, millel palju avanevaid klappe ja lahtivolditavaid lehti.

Ksenija Lutšenko «Mina olen sipelgas». Illustreerinud Andrei Popov, tõlkinud Ilona Martson. Kirjastus Pegasus, 2018.

Mis sa arvad, kes on julge nagu lõvi, tugev nagu karu ja tark nagu öökull? Just – see on sipelgas. Tule kaasa väikese vapra töösipelgapoisiga ja vaata, kuidas sipelgad elavad, millest toituvad, milline on nende pesa, kuidas nad toimetavad ning mil viisil leiavad tee kaugest metsast koju.

Sarjas «Laste loomaraamat» on ilmunud ka lood siilist, pingviinist, jääkarust, rebasest ja tiigrist.

«50 tegevust õues». Illustreerinud Jorge Santillan, tõlkinud Arvo Haav. Kirjastus Koolibri 2018.

Sooviksid sa teha tärkavaid kaarte, päris oma peenra või meisterdada miskit muud põnevat? Meeldib sulle mängida uusi vahvaid mänge, kuid vanad on juba tüdimuseni ära mängitud? Kui jah, siis see raamat on just sulle. Siit leiad nii tegevusi, mida ette võtta koos sõpradega, kui ka üksipäini meisterdamiseks sobivaid. Jagatakse nõuandeid nii vihmase ilma puhuks kui ka päikesepaistelisteks päevadeks. Olgu aastaaeg või ilm milline tahes, pärast selle raamatu avastamist ei tundu õues olemine enam kunagi igav või tüütu.