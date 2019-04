Aasta koolitaja Alar Ojastu esitleb raamatut ratsionaalsest emotsionaalsusest

FOTO: Raamat

«Ratsionaalne emotsionaalsus» on ulatuslikul uurimistööl põhinev raamat, mis on ennekõike tulevikku vaatavale juhile ja ettevõtjale, kuid on kasulik lugemine kõigile, keda huvitab, kuhu organisatsioonid liiguvad ja kuidas iga üksikisiku heaolu on seotud kogu kollektiivi kasuga.

Alar Ojastu vaatleb raamatus lähedalt seitset omavahel seotud ja üksteist täiendavat teemat, mis loovad uuringute järgi konkurentsieelise nii Eestis kui ka välismaal.

Alar Ojastu on suurte kogemustega koolitaja, kes on nõustanud sadu organisatsioone nii Eestis, mujal Euroopas kui ka Aasias ja Venemaal. Põhjus, miks teda ikka ja jälle esinema või koolitama kutsutakse, on alati sama: soov tõsta inimeste sisemist motivatsiooni, et suurendada omakorda kliendirahulolu, kasumlikkust, parandada koostööd ja vähendada tööjõu voolavust. Alar on oodatud kõneleja konverentsidel ja annab külalisloenguid Helsingi ning Peterburi ülikoolides.