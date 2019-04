«Ma panen kirja üksnes positiivsed, tujutõstvad, normaalsed mõtted. Hullumeelsed mõtted ei ole lubatud»

Alicia Berensoni päevik

14. juuli

Ma ei tea, miks ma seda kirjutan.

See ei ole õige. Võib-olla ma tean, aga ei taha seda endale tunnistada. Ma isegi ei oska öelda, kuidas nimetada seda, mida kirja panen. Selle kohta päevik öelda on natuke liig. Mul pole ju õieti midagi öelda. Päevikut pidas Anne Frank või siis Samuel Pepys, mitte aga minusugune. Ja selle toimetisteks nimetamine kõlaks kuidagi liiga akadeemiliselt. Just nagu peaksin tegema iga päev ülestähendusi, ja seda ma ei taha – kui see muutub tüütuks kohustuseks, ei saa sellest asja.

Võib-olla ei nimeta ma seda üldse mingit moodi. See on üks nimetu asi, kuhu ma teen aeg-ajalt sissekandeid. Nii meeldib mulle märksa rohkem. Kui paned millelegi nime, ei lase see sul seda enam täiel määral näha või mõista, miks see on oluline. Sa keskendud sõnale, mis on õigupoolest kõige väiksem osa, jäämäe tipp. Mina olen ikka sõnadega hädas olnud – mina mõtlen rohkem piltides, väljendan end kujunditega –, nii et ma ise ei oleks hakanud seda iial kirjutama, tegin seda üksnes Gabrieli pärast.

Olen viimasel ajal mõne asja pärast masenduses olnud. Arvasin, et mul on õnnestunud seda üsna hästi varjata, aga tema märkas seda – selge see, et ta märkas, tema märkab kõike. Ta küsis, kuidas maal edeneb – mina vastasin, et ei edene. Ta valas mulle klaasi veini ja mina istusin köögilaua ääres ja tema tegi süüa.

Mulle meeldib vaadata, kuidas Gabriel köögis õiendab. Ta on võluv kokk: elegantne, balletlik, süstemaatiline. Erinevalt minust. Mina tekitan kaose.

«Räägi minuga,» ütles ta.

«Pole midagi rääkida, ma lihtsalt jooksen vahel kinni. Mul on niisugune tunne, nagu sumpaksin poris.»

«Proovi õige asjad kirja panna, tee ülestähendusi. Ehk on sellest abi.»

«Võib-olla tõesti. Katsetan.»

«Kullake, ära pelgalt ütle seda, vaid tegutse ka.»

«Tegutsen.»

Ta ei jätnud mind rahule, aga mina ei astunud mingeid samme. Ja siis, paar päeva hiljem, kinkis ta mulle selle väikese raamatu, kuhu kirjutada. Raamatul on mustast nahast kaaned ja paksud valged tühjad lehed. Silitasin esimest lehte, tundsin sõrmede all selle siledust – siis teritasin pliiatsi ja tegin algust.

Ja tal oli loomulikult õigus. Tunnen end juba praegu paremini – selle kirja panemine on omamoodi vabanemine, väljund, koht, kus end väljendada. Natuke vist nagu teraapia.