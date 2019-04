Tõlkeõiguste müügirekordi purustanud põnevik on nüüd eesti keeles

«Vaikiv patsient» keskendub noore kunstniku Alicia Berensoni müstilisele juhtumile. Alicia – edukas, noor ja õnnelikus abielus – teeb kõik, et suhet abikaasa Gabrieliga reel hoida. Ta ei tahaks ealeski Gabrieli muretsema panna või talle valu põhjustada. Kuni ühel õhtul tulistab Alicia Gabrieli viis korda näkku ega räägi pärast seda enam sõnagi.

FOTO: Raamat

Teo motiiv jääb Alicia vaikimise tõttu müsteeriumiks. Samuti jääb selgusetuks põhjus, miks Alicia on otsustanud vaikida. Kuni kuus aastat hiljem süveneb juhtumisse psühhoterapeut Theo Faber, kes on veendunud, et tema võimuses on naine rääkima panna. Ent kui Alicia viimaks rääkima peaks, siis kas Theo ikka on valmis tõde kuulma?

Michaelidese originaalse süžeega debüütromaan on vaieldamatult 2019. aasta kõmulisim põnevik. Raamatu tõlkeõigused müüdi juba enne esmailmumist rekordiliselt 37 riiki ning nüüdseks on tegu nii The New York Timesi kui ka The Sunday Timesi esikoharaamatuga, mis on pälvinud tunnustust nii kriitikutelt kui ka arvukatelt lugejatelt. Vähe tähtis pole ka fakt, et Hollywoodi suurnime Brad Pitti eestvedamisel on romaani põhjal valmimas film.