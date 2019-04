Lara Brideni rahvusvaheline menuk «Paremate päevade käsiraamat» selgitab, miks ja kuidas naise keha toimib

Rohkem kui 20-aastase kogemusega Kanada loodusraviarst Lara Briden on uurinud miks ja kuidas naise keha toimib, ning pakub välja uuendusmeelsed alternatiivid beebipillidele ja hormoonravile. Brideni raamat sisaldab rohkesti väiteid ja soovitusi, mis erinevad nendest, mida meedikud tavapäraselt naistele jagavad, tekib õigustatud küsimus: kas see kõik on ka tõsi? Teades, et sellised küsimused tekivad, on autor viidanud rohkem kui 400 uurimusele ja teadusartiklile, mis tema väiteid kinnitavad või toetavad. Raamatust on saanud rahvusvaheline menuk.