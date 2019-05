Prima Vista kirjandusfestival jõuab Saaremaale

«Orissaare on tuntuks saanud sellega, et siin laiutab keset jalgpallistaadionit 2015. aasta Euroopa puu, lisaks toimub siin ülipopp elustiilifestival I Land Sound,» rääkis Prima Vista festivali partnerlinna projektijuht Kaisa Ling. «Siit pärit seenelised on samuti üle Eesti kuulsaks saanud. Aga Orissaare ja selle lähiümbrusega on seotud mitmed olulised kirjandusinimesed ja –sündmused. Just nendele meie festivali programm keskendubki.»