«Kui ema ütles, et isa on hull, ei teinud ta nalja»

KOLMAS PEATÜKK

Minu nimi on Theo Faber. Ma olen neljakümne kahe aastane ja minust sai psühhoterapeut sellepärast, et olin puntrasse jooksnud. Nii see on – kuigi ma ei öelnud seda töövestluse ajal, kui mulle see küsimus esitati.

«Mis teid psühhoteraapia poole tõmbas?» küsis Indira Sharma, uurides mind üle öökullisilmi meenutavate prilliklaaside.

Indira oli The Grove’is konsultant-psühhoterapeut. Ta lähenes kuuekümnele, tal oli kena ümmargune nägu ja pikad süsimusta-hallisegused juuksed. Ta naeratas, just nagu rahustades mind, et see on kerge küsimus, eelsoojendus järgmistele, märksa riukalikumatele.

Kõhklesin. Tundsin, kuidas teised spetsialistid mind vaatasid. Säilitasin päheõpitud vastust ette vuristades teadlikult silmside, esitades kaastunnet esile kutsuva loo sellest, kuidas töötasin teismelisena hooldekodus ja kuidas see tekitas minus huvi psühholoogia vastu, mis viis omakorda psühhoteraapiaõpinguteni, ja nii edasi.

«Küllap ma vist tahtsin inimesi aidata,» ütlesin õlgu kehitades, «ega siin muud olegi.»

Mis oli täielik jama.

See tähendab, et loomulikult tahtsin ma inimesi aidata, aga see oli teisejärguline eesmärk – eriti just sel ajal, kui õpinguid alustasin. Tegelik motivatsioon oli läbi ja lõhki omakasupüüdlik. Ma tahtsin iseennast aidata. Mina usun, et sama käib enamiku kohta, kes hakkavad tegelema vaimse tervise küsimustega. Meid tõmbab selle eriala poole põhjusel, et oleme ise katkised – me õpime psühholoogiat eesmärgiga iseennast tervendada. See, kas oleme valmis seda tunnistama, on juba omaette küsimus.

Oma esimestel eluaastatel inimolenditena eluneme mälueelsel maal. Meile meeldib mõelda, et väljume sellest primordiaalsest udust täielikult valmis isiksustena – nagu Aphrodite kerkib täiuslikuna merevahust. Kuid tänu aju arenemise vallas tehtud üha põhjalikumatele uurimustele on teada, et see ei ole nii. Me sünnime poolikult moodustunud ajuga, mis meenutab pigem pehmet savikäntsakat kui jumalikku olümposlast. Nagu on öelnud psühhoanalüütik Donald Winnicott: «Sellist asja nagu beebi ei ole olemas.» Meie isiksuste areng ei leia aset eraldatuses, vaid suhtes kellegi teisega – meid kujundavad ja viimistlevad nähtamatud jõud, mida me ei mäleta: meie vanemad.

Arusaadavatel põhjustel on see hirmutav – kes teab, milliseid teotusi, piina ja väärkohtlemist me selles mälueelses maailmas kannatasime? Meie iseloom kujunes välja nii, et meil endil polnud sellest vähimatki aimu. Minu puhul läks nii, et ma arenesin närviliseks, kartlikuks ja ärevaks. See ärevus näis eelnevat minu eksisteerimisele ja eksisteerivat minust sõltumata. Aga ma kahtlustan, et see pärines minu suhetest mu isaga, kelle juuresolekul ma end iial turvaliselt ei tundnud.