Juba enne silmade avamist on ta kindel. See siin on viga. Kõik see on üksainus suur viga.

Ta peaks lamama ühes teises voodis, ükskõik missuguses, ainult mitte selles siin. Kõrvalt kostvad vaiksed norsked peaks kuuldavale tooma keegi teine, ükskõik kes, ainult mitte see mees. Ja täie kindlusega, mis tungib läbi kõikide teiste mõtete, teab ta, et peab siit minema pääsema. Jalamaid, enne kui mees ärkab.

Aeglaselt ja võimalikult hääletult keerab Karen Eiken Hornby linaserva kõrvale ja tõuseb istukile, heitmata pilku laia voodi teisele poolele. Ta laseb silmadel üle hotellitoa libiseda ja tuvastab põrandal, oma paljaste jalgade kõrval, aluspüksid ja rinnahoidja; kleit on nutsakuna diivanilaual rohelise seemisjaki kõrval, käekott on tugitooli visatud. Eemal aimab ta tenniseid – need paistavad paokil vannitoaukse tagant.

Ta kavandab täpselt iga liigutust, et sealt kähku minema saada, kuulatab raskeid hingetõmbeid oma selja taga, hingates ise helitult ja pinnapealselt. Kordab oma plaani kiiresti üle, et kõhus keeravat ärevuslainet vaigistada. Hakkab siis pihta, hingab sügavalt sisse, enne kui käe aluspükste järele sirutab ja need sama liigutusega jalga tõmbab. Ettevaatlikult, et madrats ei kõiguks, ajab ta end püsti ja tunneb, kuidas tuba ringi käib. Ootab, hingab. Seejärel teeb ta rea kiireid kummargil samme, korjates samal ajal ühe käega üles rinnahoidja ja sukkpüksid ning kahmates teisega koti, kleidi ja jaki. Üha kasvava iiveldustundega siirdub ta edasi vannituppa ja tõmbab ukse vaikselt oma selja taga kinni. Kõhkleb pool sekundit ja keerab lukku ka. Ta kahetseb seda samal hetkel, kui kuuleb luku klõpsatust, ja paneb kõrva vastu ust. Kuid kõik võimalikud helid teiselt poolt upuvad ta peksleva südame löökidesse ja peas pahisevasse verre.

Siis pöörab ta end ringi.

Pilk, mida ta kraanikausi kohal peeglis kohtab, on tühi ja kummaliselt võõras. Ennast põlastades uurib ta oma punaseid põski ja ripsmetušši, mis on maha pudenenud ja mustade rõngastena silmade all. Pruunid juuksed ripuvad ühelt poolt otse alla, ülejäänu on endiselt kummiga kuklasse kinnitatud. Pikk tukk on higisele laubale kleepunud. Alistunult uurib ta hävitustööd ja sosistab kleepuva kuiva suuga:

«Kuradi idioot.»