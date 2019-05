GRU ohvitseri raamat paljastab spetsnazi telgitagused

Kirjastus Tänapäevalt ilmunud Viktor Suvorovi «Spetsnaz» on esimene Lääne lugeja jaoks mõeldud täielik ja kõikehõlmav ülevaade Nõukogude erivägedest kuni tänase Venemaa salajaste eliitmõrtsukateni välja. Selle kohta on kuni tänaseni olnud väga vähe teada, sest selle olemasolu on kiivalt varjatud ja eitatud.