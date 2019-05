Vestlusõhtul arutatakse, kas kannatusest sünnib tõeline kunst

Loomingulised inimesed, olgu nendeks kunstnikud, kirjanikud, muusikud, näitlejad, on ümbritseva maailma suhtes tundlikumad, mis on üheaegselt nii hea kui ka halb: loomeprotsessile mõjub see ergutavalt, kuid emotsioonidele rusuvalt. Nii sünnivad meistriteosed, kuid autorid ise kannatavad. Öeldakse, et kannatustest sünnib tõeline kunst, ent kas see vastab tõele?