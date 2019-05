Viktor Suvorov: «Spetsnaz» kirjastuselt Tänapäev. Endise sõjaväeluure ohvitserina on Viktor Suvorov üks sobivamaid autoreid, et kirjutada täielik ülevaade Vene Spetsnazist. Kuni viimase ajani on selle olemasolu varjatud ja isegi eitatud. Kuku raadio selle nädala järjejutus kuulamegi paljastavaid lugusid Spetsnazi ajaloost ja tänapäevast.