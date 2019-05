Galerii ja video: esitleti raamatut «Eesti välispoliitika 100 aastat»

«Mul on hea meel, et raamatu «Eesti välispoliitika 100 aastat» esitlus toimub täna välisministeeriumis, ainsas Eesti riigiasutuses, mis on töötanud vaheaegadeta 100 aastat ja ei lakanud eksisteerimast nõukogude okupatsiooni ajal,» sõnas välisminister Urmas Reinsalu. «Diplomaadid, kelle tegevustele selle raamatu sündmused on suuresti ehitatud, on alati olnud ja on ka tänase päevani meie riigikaitse esimeseks liiniks. Riigi julgeoleku ja rahvusvaheliste suhete stabiilsuse tagamine on meie välispoliitika üks suurimaid eesmärke,» rõhutas ta. «Täna ja siin, selle teose esitlemisega, on meil au mälestada pikaaegset rahvusvaheliste suhete eksperti Vahur Madet, kelle elutöö võtab see teos ka kokku.»