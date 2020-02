Kas lugemine tõesti rikub silmi?

Enamasti eeldatakse, et lugemine rikub silmi, sest see on tegevus, mis nõuab silmadelt kestvat pingutust. On ju ka läbi aegade kujutatud raamatukoisid kangeid prille kandvate nohikutena, kes enam enda ettegi ei näe. Tegelikult on tegu müüdiga, sest lugemine ei kahjusta nägemist rohkem kui mistahes muu pikaajaline ühe koha põrnitsemine, kirjutab Marvel Optics. Kahju nägemisele sõltub hoopis rohkem sellest kuidas lugeda.