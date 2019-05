Galerii: koolitaja Alar Ojastu esitles raamatut «Ratsionaalne emotsionaalsus»

«Olin veendunud, et inimliku hoolivuse kaudu on võimalik organisatsioonidel rohkem saavutada, kui kitsalt raha nimel tegutsedes, aga mul puudus tõestus sellele,» selgitab Ojastu raamatu sünnilugu. «Otsustasin siis kahtluse alla seada kõik oma intuitiivsed teesid seni, kuni olen neile leidnud kinnituse. Tahtsin fakte, näiteid, protsente ja täpseid summasid.»

Alar Ojastu on suurte kogemustega koolitaja, kes on nõustanud sadu organisatsioone nii Eestis, mujal Euroopas kui ka Aasias ja Venemaal. Põhjus, miks teda ikka ja jälle esinema või koolitama kutsutakse, on alati sama: soov tõsta inimeste sisemist motivatsiooni, et suurendada omakorda kliendirahulolu, kasumlikkust, parandada koostööd ja vähendada tööjõu voolavust. Alar on oodatud kõneleja konverentsidel ja annab külalisloenguid Helsingi ning Peterburi ülikoolides.