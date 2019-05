Selguvad noorte loomevõistluse «Ood eesti keelele» parimad tööd

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaekspert ning žürii liige Riina Koolmeister märkis, et noored võtsid üleskutse hästi vastu ning osalejate ring on lai – õpilased, üliõpilased, juba kõrgkooli lõpetanud nii Eestist kui Lätist, vahetusõpilased Šotimaalt ja Taanist.

Võistluse peakorraldajad, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajad Sirje Ääremaa ja Marika Nugis ütlesid, et noored on leidnud huvitavaid võimalusi eesti keele olulisuse rõhutamiseks. «Nad on keele auks luuletanud, mõtisklenud, räppinud, kõnet pidanud, loonud animatsioone, laule ja kunstiteoseid. Paljud konkursitööd on justkui terviklikud lühifilmid, mis väljendavad loojate lugupidavat suhtumist eesti keelde,» rääkis Ääremaa. «Nii nagu eestlased on kiitusega sageli kitsid, ei ole ka kõik oodid ülistavad ja ülevoolavad, vaid pigem mõtlikud, vahel murelikudki. Ometi jääb kõikides töödes kõlama hooliv suhtumine eesti keelde ja uhkus oma keele üle.»