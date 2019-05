Kustunud mälu taastamine – ilmus esimene raamat Soome kaotustest Eesti Vabadussõjas

Soome osalemine Eesti Vabadussõjas on jäänud ajaloo hilisemate sõdade ja keeriste varju. Kohe pärast sõda ilmus mälestusi, aga süstemaatiline uuring oli võimalik alles pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Palju mälu on läinud kaduma.

Mõnede meeste saatuse väljaselgitamine on nõudnud detektiivitööd. Nimedes on olnud vigu, mille tõttu isegi mälestustahvlitel on eksimusi. Näiteks Helsingi Vanakiriku pargi hauatähisel Oskar Hietala osutus andemete kontrollimise käigus Oskari Pietiläineniks, kelle omaksed alles nüüd said teada, kuhu ta on maetud.