Plastmasside säilitamise abivägi on kohal!

Mõeldamatu oleks võrrelda plastide vananemise ja säilitamise teadmiste baasi keraamika, õlivärvi või looduslike tekstiilidega. Inimene on plaste tööstuslikult tootnud 150 aastat (nitrotselluloosi tootmine algas 1866. aastal). Savianumaid vormiti aga juba 6000 aasta eest, puuvillapõldusid hariti üle 4000 aasta tagasi ning õlivärvide kasutamises saavutati kõrgtase 16. sajandil. Ebaõnnestumised ja õnnestumised on need, mille abil saab materjali ning selle eest hoolitsemise tehnikaid perfektseks muuta. Et aga hinnata, mis on head või halvad otsused, on tarvis aega. 150 aastat tundub võrreldes aastatuhandetega naeruväärselt üürike.

Pooleteise sajandi jooksul on plastide nimekiri kasvanud sadadesse. Enamikul neist on oma väiksed vead, mis takistavad nende sajanditepikkust säilimist. Mis veelgi hullem – paljud plastesemed, mis muuseumidesse jõuavad, ei olegi mõeldud kestma igavesti. Kuigi esmane plastide reklaamloosung oli seotud nende vastupidavusega ning näiteks melamiinist sööginõusid soovitati osta keraamiliste taldrikute asemel just seetõttu, et need ei purune, taipasid tootjad küllalt ruttu, et plast on suurepärane materjal odava masstoodangu jaoks. Ja kui tarbimisühiskonna inimene soovib plasteset kasutada vaid üks kord või siis lühiajaliselt, siis miks peaks tootja selle valmistama nõnda, et see säiliks 100 aastat? Seetõttu on plastikonservaatori töö võrreldav sügavas vees algelise ujumisoskusega vastuvoolu rassimisega – meie ülesanne on säilitada mittesäilivat, kasutades selleks mõnekümne aasta jooksul kogutud ebapiisavaid teadmisi. Ent midagi peab ju ette võtma! Vana Toomase laualamp, Kommunaari kingad, Salvo suusad ja Polümeeri kapsauss võivad vastasel juhul juba mõnekümne aasta pärast kaduda!

Millest juttu ja kelle jaoks?

Raamat «See «igavene» plastmass!» kannab ülesannet aidata meie kultuuri osaks saanud plastesemetel kauem vastu pidada. Tähelepanu on pööratud erinevate plastide tutvustamisele, et anda aimdust, kui mitmekülgse materjaliga tegemist on. Eraldi peatükk õpetab, kuidas plaste üksteisest eristada. Selleks, et plaste vananemise eest kaitsta, on kirjeldatud, mis on nende kahjustajad ning mil moel plastid vananevad. Säilitamise ja konserveerimise peatükid annavad ülevaate meetoditest, mis on viimase paarikümne aastaga maailmas välja töötatud.