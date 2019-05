Esitletakse uut kogumikku möödunud aasta novellisaagist

«Eesti novell 2019» on teine raamat sarjast, kuhu neli koostajat on valinud paremaid palu möödunud aasta novellisaagist. Lisaks Tuglase novelliauhinna saanud lugudele on uudisjutumaastikul muudki, mis aga sageli laiema lugejaskonna ja tunnustuse eest varjule jääb. Sel aastal on kogumikus 18 lugu, sajanditagust kirjanduspilti esindab otse Siuru kaante vahelt tänapäeva tõstetud Johannes Semper.