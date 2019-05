Raport: kirjutamisest on saamas töö, mida saavad endale vaid vähesed lubada

Glasgow Ülikooli teadlased avaldasid iga-aastase raporti, mille tarbeks küsitleti üle 5500 Ühendkuningriigi autorit. Vastuste analüüsist selgus, et keskmiselt teenib Inglismaal professionaalne kirjanik aastas 10 000 naela ehk 11591 eurot. «Suurem osa kirjanikest täiendab oma sissetulekut muudest allikatest, näiteks on neil teine töö või siis panustab leibkonna sisstulekusse rohkem kirjaniku elukaaslane,» edastab The Guardian raporti sisu.

Kuna kirjatöödest tuleva tulu ja leibkonna tulu vahe on väga suur, siis on uurijate sõnul selge, et puhtalt kirjatööga õnnestub ära elada vaid vähestel ning suur osa loometöötajatest peab tegema lisatöid.

Kirjutamise kehv tasustatus on tekitanud omakorda probleemi kirjanduse mitmekülgsuses. Kirjanikke, illustraatoreid ja tõlkijaid ühendav liit Society of Authors (SoA) peab seda põhjuseks, miks on elukutseliste kirjanike seas väga vähe neid autoreid, kel on vähem privilegeeritud taust. Väikese sissetulekuga kirjanikud sooviksid rohkem kirjutada, aga neil ei ole selleks lihtsalt võimalust.

Glasgow Ülikooli teadlased nõustuvad SoAga, et vajadus kirjutamise kõrvalt tööl käia võib pärssida loometöö mitmekülgsust ning toovad varasematest uuringutest välja fakti, et suurem osa (94 protsenti) edukatest kirjanikest on valgenahalised. Seetõttu tõstatavad nad raportis küsimuse: kas kirjanikutööst on saamas elitaarne amet?

Küsitlusele vastanud autorite seast tunnistas 70 protsenti autoritest vajadust töötada lisaks mõnel muul alal, mis ei ole kirjutamisega seotud. Samuti selgus, et kirjanike seas on suur palgalõhe ja naiskirjanikud teenivad vaid 74,9 protsenti tasust, mis saavad mehed.