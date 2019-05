Galerii: Tartus Jaani kiriku tornis esitleti Priit Rohtmetsa teost «Eesti usuelu 100 aastat»

«Kuigi eestlased on suhteliselt usuleige rahvas, on ometi kirik, eriti luteri kirik, meie rahvusliku iseteadvuse kujunemisel ja ka rahvusriigi sünnil mänginud tähtsat osa,» ütles Eesti Vabariigi 100. aastapäeva juhtrühma esimees Toomas Kiho. «Raamatu vooruseks on, et autor käsitleb usuelu üldisemalt kui pelga kiriku või luteri kiriku kroonikana,» lisas Kiho.