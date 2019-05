Raamat, mille Šotimaa esimene astronaut kosmosesse kaasa võttis

«Selle kaanel on pilt Merkuuri kapslist, kus on näha sees astronauti. See raamat oli minu jaoks tõeliselt inspireeriv,» tunnistas astronaut, et sellest sai alguse tema südamesoov astronaudiks saada.

Väikese poisina vaatas ta taevasse ja unistas sellest, et võiks isegi kunagi kosmoses lennata. «Teatud elu hetkedel on inimesed kutsunud mind unistajaks. Ja ma ütlekski väikestele lastele, et unistamine on hea. Võimatu unistus on parem kui üldse mitte unistada,» avaldas ta arvamust. «Kui sul on mingi unistus ja sa tõesti, tõesti tahad seda, siis pead selle nimel vaeva nägema.»