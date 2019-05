Selgusid Muhvi auhinna võitjad

«Muhvi auhinnaga tõstame me esile ja kiidame lastekirjandusest kirjutajaid. Lastekirjandust ilmub palju ja seetõttu on lugejatele väga teretulnud tutvustused ja soovitused raamatute valikuks. Kahjuks ilmub meil kirjanduskriitikat ja analüüsi vähe, ootaks palju enamat. Samas on rõõmustav, et leidub südikaid uue meedia tegijaid, kes keskendunud just lastekirjandusele. Neid me täna tunnustamegi ja loodame, et see eeskuju on nakkav,» lausus Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone.