Raamat, millest imalat armastust ja romantilist meelelahutust ei tasu oodata

Sally Rooney on 28-aastane Iirlane, kelle sulest on ilmunud juba kaks raamatut. Neist viimane, «Normal People» võitis ilukirjanduse aasta raamatu tiitli Briti Raamatu auhindade jagamisel, edestades Michelle Obama elulugu. Samuti võitis raamat eelmise aasta Costa novelli auhinna. Rooneyt peetakse Y-põlvkonna kirjanikuks, kes keskendub sellele põlvkonnale omastele probleemidele. Kuid ta teeb seda sellises võtmes, et teda loevad ja kiidavad nii 70-aastased kui ka 20-aastased.

«Normal people» keskendub inimsuhetele ja pigem just sotsiaalsetele suhetele, et kuidas mõjutab meid ja meie otsuseid grupis olev hierarhia. Samuti on kajastatud klassierinevused ja privilegeeritud seisus. Peaosas on jõukamast perest pärit Marianne ja vaesemast perest pärit Connell. Lugu saab alguse neiu kodus, kus Connelli ema töötab koristajana.

Raamat keskendub pigem väiksele arvule tegelastest ja asukohti ei ole ka ülearu. See annab meile parema sissevaate karakteritele ja võimaluse näha kuidas nad loo jooksul üritavad aru saada, kes nad päriselt on. Marianne’i ja Connelli vahel areneb suhe, aga peagi see katkeb, sest üks neist on ebapopulaarne ja teine populaarne. Suhte murdjaks saab hirm koolikaaslaste arvamuse ees, ehk siis vaadatakse, millist võimu omavad sotsiaalsed grupid. Nende teed ristuvad uuesti ülikoolis, aga kindlasti ei tasu oodata raamatust imalat armastust ja romantilist meelelahutust.