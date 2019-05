«Mehe kätte, kes sööb ühe istumisega ära terve hane, usaldaksin ma pimesi ka kümme korda suurema summa»

Alles uuemal ajal on päevavalgele ilmunud see, mida nimetatakse karakteroloogiaks või jämedamalt öeldes inimesetundmiseks. Sellega tegeleti ka varasemal ajal, küll ilma paljude erialamõisteteta ja silmamõõdu järgi, kuid ei jõutud halvematele tulemustele – eeldusel, et oli olemas vaatlusmeel, milleta ei saa tänapäevalgi läbi ka kõige haritum analüütik.

Ühes väikeses jaamas astus tema kupeesse vägeva kerega mees, kes ilmselt kuulus ungari aadlike sellesse klassi, mis asub ühiskondlikus hierarhias kindlalt magnaatide ja talupoegade vahel. Reisijad said jutule, mille jaoks leidus nii mõnigi sõlmpunkt, sest see sõjakäik ei jäänud tookord veel rohkem kui sajandi taha nagu praegu. Ungarlane oli piisavalt arukas, et mu vanaisale mitte midagi ette heita, isegi mitte minu vanaonu süüdistamisega, sest lõppude lõpuks polnud vanaisa andnud vannet mitte Lajos Kossuthile, vaid Nikolai Pavlovitšile ega saanud midagi parata, et tema rügement oli Ungarisse saadetud.