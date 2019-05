Populaarne blogija Mallukas pani raamatukaante vahele loo, mida blogi pikaaegsemadki jälgijad ei tea

Mariann Treimann, enamikule tuntud kui Mallukas – Eesti loetuima blogi autor ning nüüd ka päris enda saate staar –, on oma elu, pere, tööde ja tegemistega seotud seiku blogiveergudel jaganud juba pikki aastaid. Tema vahetu, siiras ja humoorikas kirjastiil on ära võlunud kümned tuhanded eestimaalased ning Malluka Facebooki lehte jälgib päevast päeva enam kui 50 000 inimest.

Ent on nii mõndagi, mida tema blogi pikaaegsemadki jälgijad ei tea. Raamatusse on Mallukas kirja pannud oma loo – teekonna sellest, kuidas Mariannist on saanud Mallukas. Talle omase aususega jutustab ta enda lapsepõlvest, kooliteest, esimesest armastusest, emaks kasvamisest ning sellest, kuidas ikkagi on elada kõigile avatud raamatuna ja nimetada blogipidamist uhkusega oma ametiks.