Ilmunud on laste teejuht loomade puuksumaailma - «Kas ta puuksutab?»

Puuks ajab kõiki lapsi naerma (ja mitte ainult lapsi!), sest selle hääl on nii naljakas. Puuksuhais on isegi naljakam – vähemalt mõne inimese jaoks.

Sellest raamatust saab teada, millised loomad puuksutavad, aga ka seda, kellel on kõige vängemad peerud ja kust kogu see haisev kraam pärit on.