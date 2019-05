Festivali HeadRead kutsub kirjanduslikele jalutuskäikudele

Kirjanduslikud jalutuskäigud on HeadRead festivali üks populaarsemaid traditsioone. See põhineb mõttel, et iga linn koosneb kahest linnast. Esimene on nähtav ruum, hoonete ja tänavate süsteem, teine aga nähtamatu ja jagamatu linn, mis elab iga oma elaniku ajus omaenda elu, see on tähenduste, mälestuste, ristumiste ja lahkumiste panipaik.