Kohtu autoriga: Eestit külastab aluspesus napsitamise ekspert

Miska Rantanen (1967) on soome kirjanik ja Soome suurima ajalehe Helsingin Sanomat ajakirjanik. Rantanen on kirjutanud ja koostanud raamatuid üsna erinevatel ja üllatavatelgi teemadel.

Tema 2000. aastal ilmunud debüütteos «Lepakkoluola – Liekkihotellin tapahtumia ja ihmisiä» («Nahkhiirekoobas – Leegihotelli juhtumid ja inimesed») on sissevaade ühe 1940. aastal ehitatud laohoone ajalukku. Samuti on Rantanen kirjutanud raamatud legendaarsest Soome plaadifirmast Love Records ja aastate jooksul kogutud ajakirjanduslikest apsakatest.

Eesti lugejatele on kättesaadav Rantaneni värskeim teos «Kalsarikänni. Mõnus elu Soome moodi» («Kalsarikänni – Suomalainen opas hyvään elämään», 2018, eesti keelde tõlkis toese Mihkel Mõisnik). Juba teose pealkiri on kõnekas – otsetõlkes tähendab «kalsarikänni» «alukapeatäit». See viitab soomlaslikule kombele istuda kodus üksinda aluspükste väel ja ennast sellises olekus täis juua.