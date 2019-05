Miks üks välk lõhub, aga teine põletab? «Välk ja pauk» teeb asja selgeks

Äike on hirmuäratav, ohtlik ja äärmiselt võimas ilmastikunähtus, mis on aegade algusest inimestes esile kutsunud imetlust ja hirmu. Vanarahvas pani näiteks tähele, et äikesepilv liigub vastu tuult ja müristab ilma külmaks. Tänapäeva teadmiste juures suudame neid tähelepanekuid ka teaduslikult selgitada. Kaasaegsed radarid ja välgudetektorid võimaldavad piksepilvi vaadelda ja prognoosida täpsemini kui kunagi varem. Siiani on aga puudunud põhjalik eestikeelne käsitlus äikese ja sellega kaasnevate huvitavate ja võimsate nähtuste olemusest tänapäeva teadmiste valguses.