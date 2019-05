Galerii: EV100 raamatusarjas esitleti Tiit Hennoste ja Roosmarii Kurvitsa teost «Eesti ajakirjanduse 100 aastat»

«Eesti ajakirjandus on olnud kultuuritegu, eesti ühiskonna varjatud kultuuriline alustala,» sõnas raamatu autor Tiit Hennoste esitlusel. «Ajakirjandus saab eksiteerida igasuguse korraga riikides. Aga demokraatia saab eksisteerida ainult vaba ajakirjanduse abiga. Riik ja rahvas on alati nii vabad, kui vaba on ajakirjandus,» lisas ta. «Öeldakse, et haukuv koer ei hammusta. Ajakirjandus peab olema ühiskonna valvekoer, kes vajadusel hammustab. Muidu koerad hauguvad ja karavan läheb edasi,» rõhutas Hennoste.