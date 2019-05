Mattias Berg avaldas uue tehnopõneviku ja esineb festivalil HeadRead

Mattias Berg (1962) on rootsi krimikirjanik. Alates 1980. aastate lõpust tegutses Berg kultuuriajakirjanikuna, kirjutades Rootsi tuntumates ajalehtedes nagu Dagens Nyheter ja Expressen. Uuel aastatuhandel kogus Berg tuntust raadiosaatega «Konflikt», mis seob ajakajalisi tendentse kultuuriliste küsimustega. Bergi debüütromaan «The Carrier» («Kuller») pälvis sooja vastukaja, kriitika tunnustas romaani kihilisust, milles ühinevad autori sügavad teadmised teadusvallast, loojutustamise osavus, filosoofiliste teemade käsitelu ja ajalooline tunnetus. Tegu on ühtaegu põneva, sünge ja intelligentse raamatuga. Mattias Bergiga vestleb julgeolekuekspert Erkki Koort, kes tegi mullu eduka ilukirjandusliku debüüdi ajaloolise seiklusraamatuga «Kättemaks Kirumpääl» (Hea Lugu, 2018).

Erasmus Levine’il on väga harukordne töö. Kui Ühendriikide president on välisreisil, seisab Erasmus temast alati paari meetri kaugusel, käes mapp, mida presidendile ulatada, kui olukord peaks seda nõudma. Mapis on koodid, sidevahendid ja kõik muu vajalik, et president saaks anda käsu tuumarelvade kasutamiseks. Erasmus hindab oma töö vastutusrikkust, on selle üle uhke. Või siis mitte?