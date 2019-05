Bentley tähistab sajandat sünnipäeva hinnaliste luksusraamatutega

Üle 800-leheküljelistes raamatutes on jutustatud brändi saamislugu ja seal tutvustatakse Bentley kõige olulisemaid autosid, mis saja aasta jooksul on tehtud, edastab Forbes. Lisaks heidetakse pilk tulevikku ja antakse lugejale ülevaade autolooja edasistest plaanidest.

«Bentley Centenary Opus» ei ole kindlasti tavaline kohvilaua raamat. See on umbes 30 kilo raske ja lahtiselt ligi meeter lai. «Mulliner Edition» raamatuid on vaid 100 ja iga eksemplar maksab 16 000 dollarit ehk 14344 eurot. «Centenary Edition» raamatut on välja antud 500 eksemplari, millest üks maksab 3800 dollarit ehk 3407 eurot. Kõige haruldasem triost on «100 Carat Edition», mida on vaid seitse ja millest üks raamat maksab 250 000 dollarit ehk 224137 eurot.