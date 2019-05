Rahvusraamatukogu läheb Narva kogemusi jagama

Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo ütles, et Narva Keskraamatukogu on Rahvusraamatukogule alati olnud oluliseks koostööpartneriks ja hea meel on kolleegidega kogemusi jagada. Andresoo tõi välja ka selle, et Narva külastus annab Rahvusraamatukogule võimaluse oma kasutajaid paremini tundma õppida, sest füüsilisel kujul on raamatukogu küll ainult Tallinnas, aga Rahvusraamatukogu e-kanalid on lugejatele kättesaadavad kõikjal Eestis.