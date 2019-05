Kahtlane, kas tervise nimel peab just tundide kaupa lumes mediteerima

Kõige hämmastavam polegi otseselt Jäämees ise, vaid see, et ta on suutnud õpetada paljusid inimesi, kes väidavad et nende elu on paranenud. Et nende haigused on leevenenud. Samuti on raamatus palju julgeid väiteid selle kohta, et meetodit regulaarselt rakendades saab vähendada krooniliselt manustavate ravimite hulka poole võrra. Õnneks tunnistas ka autor, et kuigi mõju tervisele on ilmnähtav, siis haigusest päris terveks see ei ravi. Pigem on tegu sümptomite leevendamisega, see aga nõuab pikaajalist pühendumist. Kui ma varem arvasin, et tegu on heas mõttes üksikute geneetiliste friikidega, siis kontrolli oma tervise üle saab võtta igaüks… Siiski! Ma arvan, et see meetod pole kõigile.