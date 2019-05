Kolm raamatut, mida Rupi Kaur soovitab suvel lugeda

See filosoofiline poeem on 20. sajandi algul elanud sufi-müstikust Liibanoni poeedi Kahlil Gibrani tuntuim teos. «Prohvet» räägib mehest nimega Amlustafa, kes on elanud Orphalese linnas 12 aastat ning kui on kätte jõudnud aeg laevale minna ja lahkuda paluvad linnaelanikud, et ta jääks veel viivuks ja õpetaks neid. Teos on jaotatud peatükkideks, millest igaüks pühendub ühele teemale: armastusele, abielule, lastele, andmisele, söömisele ja joomisele, kurbusele, seadustele, vabadusele, ilule, surmale, heale ja kurjale... Poeemi «Prohvet» on tõlgitud enam kui 40 keelde ja Gibran ise on üks läbi aegade armastatuimaid poeete.