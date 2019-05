4 põhilist elureeglit, mis hundiuurija Elli Radinger on huntidelt õppinud

«Ka meie Saksamaal kasvame üles Punamütsikese ja kurja hundiga, aga minu meelest on see kultuuride küsimus,» vahendab kultuur.err.ee saadet «Aktuaalne kaamera». «Kui meie siin Kesk-Euroopas peame hunti kurjaks, siis näiteks Põhja-Ameerika indiaanlaste muinasjuttudes on hunt alati hea nõuandja, ka Põhjamaade saagades on hundid positiivsed.»

Peamiselt Põhja-Ameerikas, Yellowstone'i rahvuspargis üle 30 aasta metsikuid hunte jälginud Elli Radinger on neilt üle võtnud neli põhilist elureeglit: armasta oma perekonda; hoolitse nende eest, kes on sinu hoolde antud; et ära iial anna alla; ära kunagi lõpeta mängimist. Vaata videot err.ee kultuuriportaalist.

***

FOTO: Raamat