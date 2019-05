Koolitaja Alar Ojastu: järjest rohkem organisatsioone on sunnitud olukorda, kus nad peavad hakkama hoolima

2018. aastal aasta parimaks koolitajaks valitud Alar Ojastu annab juhtimis-, müügi-, inspiratsiooni-, teenindus- ja motivatsioonikoolitusi. Kindlat soovi raamatut kirjutada tal enda sõnul ei olnud, kuid üks asi viis teiseni ja nii see raamat valmis.

«Mul kogunes aastate jooksul hästi palju huvitavat uurimistööde materjali, mis oli alguses sisend minu koolitustele, kuid mis kunagi ei mahtunud ajaliste piirangute tõttu kusagile koolituste sisse,» tunnistab ta. «Samas ma tajusin, et see on väga-väga oluline informatsioon, mida mul oli suur soov jagada. Esialgu mõtlesin, et kirjutan selle materjali põhjal artikli.»

Mõtteid ja põnevaid fakte kirja pannes selgus, et artiklid tulevad väga pikad, mistõttu tekkis Ojastul idee need e-raamtuks kokku panna. Üle 400 leheküljelist e-raamatut lugenud inimesed avaldasid arvamust, et koolitaja võiks välja anda «päris raamatu». Nõnda jõudiski Ojastu Pilgrimi kirjastuses jutule Tiina Ristimetsaga, kes märkas, et selline õpetlik raamat kulub ära palju laiemale sihtgrupile, kui mees ise oli planeerinud.

«Ma olen juba saanud kirju ja sõnumeid inimeselt, kes on öelnud, et see info on neile olnud tohutult inspireeriv ja see on toeks nende enda mõtetele või puudutab seda osa, kuidas nad tahaksid, et nende enda organisatsioon oleks juhitud,» on koolitajal hea meel. «Või on raamat andnud lootust, et maailm on muutumas paremaks. Ja loomulikult mul on hea meel, et täpselt sama palju tuleb positiivset tagasisidet ka tippjuhtide seast. See info tundub lausa kohustuslik ja raamat on väga soojalt vastu võetud.»

Miks just ratsionaalne emotsionaalsus?

Ojastu raamat püüab tähelepanu pealkirjaga, mis tundub olevat vastuoluline mõiste - ratsionaalne emotsionaalsus. Selle selgitamiseks toob ta kaks näidet.

Raamatuesitlus «Ratsionaalne emotsionaalsus» FOTO: Madis Sinivee/Postimees

«Võtame sõna hoolimine. Hoolimine ei ole mitte ühegi nurga alt ratsionaalne, hoolimine on pehme, emotsionaalne sõna. Aga ometi organisatsioonid, mis hoolivad oma töötajatest, suudavad inimesi kauem hoida,» selgitab ta, et kui kaadrivoolavus on väike, kulub ettevõttel vähem raha ka uute töötajate otsimisele ja välja õpetamisele. «Ja kui me nüüd räägime kuludest, siis me räägime väga mõõdetavatest, ratsionaalsetest ühikutest ning iga ratsionaalselt mõtleva äriinimese jaoks on oluline hoida kulud madalad. Emotsionaalne tegevus nagu hoolimine muutub ratsionaalseks.»