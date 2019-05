Kuul maandumise käsiraamat loodetakse 9 miljoni dollari eest maha müüa

44-leheküljelises Apollo 11 missiooni kosmoselaeva Eagle käsiraamatus on üksikasjalised õpetused, kuidas kosmoselaeva juhtida ja kuidas sellega maanduda. Näiteks on raamatus isegi ära märgitud, millal kiiver pähe panna ja millal elektrisüsteemi kontrollida, ütles Christie’s esindaja Christina Geiger väljaandele Reuters.

Käsiraamat käis koos meestega kosmoses ja tehniliste andmete kõrval on selles ka joonistused ning ligi 150 Armstrongi ja Aldrini käsitsi kirjutatud märget. Kuna Eagle’ist ei ole heli- ega videosalvestisi, on käsiraamat väga ainulaadne tõestus kosmoseajaloo kohta. Ühtlasi on see esimene raamat, kuhu on inimene teisel taevakehal olles sisse kirjutanud.