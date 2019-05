Täielik fantastika: ulmeilmast ja jubejuttudest räägib Raul Sulbi

Raul Sulbi (1977) on Eesti Ulmeühingu asutaja ja esimene president, mitmete ulmesarjade ja ajakirjade toimetaja, viljakas ulmekriitik ning nüüd ka kirjastuse Viiking juhataja. Tänaseks on tema koostatuna ilmunud 24 ulmeantoloogiat ja 21 autorikogu, lisaks populaarteaduslik raamat Rooside sõjast «Troonide mäng». Kokku on Sulbi osalusega (järelsõnad, toimetustöö) raamatuid ilmunud tänaseks üle 100.