Eesti keeles ilmus Elizabeth Macneali oodatud põnevik «Nukuvabrik»

1850. aasta London. Hyde Parki püstitatakse Suurt näitust ja seda vaatemängu jälgivas rahvasummas kohtuvad kaks inimest. Kunstnikuks püüdleva Irise jaoks on see hetkeline kokkupuude, mis on mõne sekundi pärast ununenud, aga vaimustunult kõikvõimalikke kummalisi ja ilusaid asju koguva Silase jaoks tähendab see kohtumine uut algust.