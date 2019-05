Lastekaitsepäeval toimub Antslas Edgar Valteri 90. sünniaastapäevale pühendatud kostümeeritud rongkäik

Pokupere ja Puuko ootavad osalema nii gruppe (koolid-lasteaiad) kui peresid – lastega koos kohale tulnud vanemad võivad ka ise kostümeerituna rongkäigus osaleda. Lisaks on kutse saanud kõikvõimalikud teised muinasjutuslised tegelased.

«Kuna nii Edgar Valteri elukoht kui tema idee ja kavandite järgi rajatav Pokumaa asuvad mõlemad Antsla vahetus läheduses, siis meie uues formaadis rongkäik on otsekui armastatud vanameistri kohalik sünnipäevapidu,» ütleb Meistrite päeva peakorraldaja Evelyn Tõniste. «Tema loodud tegelastega on üles kasvanud juba mitu põlvkonda ja just selle pärast ootame lastele lisaks ka kostümeeritud täiskasvanuid».