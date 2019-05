Rikkalikku fotomaterjali sisaldav album loob tervikpildi laulupeost kui eesti rahva ühest suurimast eneseteostusest

Eesti laulupidude ajaloost on varemgi kirjutatud. Selles pühendusteoses keskendutakse ühislaulu lätetele, radadele ning teetähistele, millest saigi lõpuks eestlaste esimene suurkogunemine Tartus – rahvuse sünnipidu. Nii nagu kõigil ilma sündivatel lastel on kaks vanemat, oli see ka eesti laulupeotraditsioonil. Just üldlaulupeo ettevalmistamises, repertuaari valikus, kuni «suhtekorraldusliku» tööni välja näeme Johann Voldemar Jannseni ning tema tütre Lydia Jannsen-Koidula ajaloolist rolli. Mõlemad tajusid, et nad seisavad eestlaste kui rahvuse sünni juures. Vastukajad laulupeole innustasid seda kordama, millest aegade jooksul kasvas välja kogu maad hõlmav laulupeoliikumine.