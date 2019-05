«Järeldada, kas piltidel kujutatud lapsed on surnud, on vahel üsnagi keerukas»

Silas istub oma kirjutuslaua taga, peopesal turteltuvitopis. Keldris valitseb haudvaikus, kui mitte arvestada mehe aeglasi hingetõmbepahvakuid, mis sasivad linnu sulestikku.

Silas torutab töötades huuli ja lambivalgel pole ta sugugi inetu. Kolmekümne kaheksandal eluaastal on tal säilinud peatäis juukseid ja näha pole ainsatki hallinemise märki. Ta vaatab ringi, silmitseb seinu ääristavaid klaaspurke, kõik sildiga varustatud, täis sisse tehtud eksemplaride tursunud tompe. Pundunud lambatalled, maod, sisalikud ja kassipojad pressivad end anumate seinte vastu.

«Ära nüüd käest lahti rabele, sa väike põrguline,» pomiseb mees, võtab tangid ja pinguldab traati linnu küünistel.

Talle meeldib oma olenditega vestelda, mõelda välja lugusid, mismoodi nad tema lauale jõudsid. Olles kaalunud selle tuvi jaoks mitut kujuteldavat sündmustikku – kanalil pargaste tüütamine, Odyssey purjesse pesa tegemine –, jäi ta lõpuks ühe talle meeltmööda kujutluspildi juurde ja nõnda noomibki ta nüüd oma kaaslast tolle väljamõeldud harjumuse pärast kressimüüjaid rünnata. Ta laseb linnust lahti ja lind kükitab tardunult puust posti otsas.

«Valmis!» hüüatab mees, naaldub tahapoole ja lükkab juuksed silmilt. «Ja võib-olla on see sulle õppetunniks selle eest, et ürdikimbu tolle väikese tüdruku käest maha ajasid.»

Silas on selle tellimustööga rahul, eriti kui arvestada seda, et ta kiirustas viimaste etappidega, et töö hommikuks valmis saaks. Ta on kindel, et lind meeldib kunstnikule – nagu soovitud, on see justkui poolel lennul tardunud, tiivad moodustavad ideaalse V-tähe. Veelgi enam, Silas lõikab tehingust rohkemgi kasu, sest üks kollakaks tõmbunud purk tuvisüdametega sai täiendust. Väikesed pruunid pallikesed hõljuvad säilitusvedelikus, valmis soolapuhujatelt ja apteekritelt kenakesthinda sisse tooma.

Silas teeb töötoa korda, pühib tööriistad puhtaks ja sätib kohale. Ta on poolel redelil ja nügib luuki õlaga lahti, tuvi kaenlas, kui altpoolt kostab uksekellukese tiisikerkägisev helin.

Albie, loodab mees, sest kell on veel küllalt vähe, ning ta jätab linnu kabinetti ja tõttab läbi poe, mõeldes, mida laps talle toob. Poisi viimase aja saak on olnud üha nigelam – vaklu täis rotid, vanapoolsed kassid, kolbad puruks löödud, isegi pooleldi vankrirataste alla jäänud vigase küünisega tuvi. («Kui te vaid teaksite, härra, kui raske on, kui kaltsukaupmehed parima kraami ära napsavad …») Selleks, et Silase kollektsioon ajaproovile vastu peaks, vajab mees selle täiendamiseks midagi tõeliselt erakordset. Ta meenutab siinsamas lähedal, Strandil asunud kiratsevat pagariäri, mille täisterajahust saialahmakad ei kõlvanud muuks kui uksetõkisteks. Siis aga hakkas pagar, olles võlavangla lävel, maasikaid suhkrusiirupisse sisse tegema ja purgi kaupa müütama. Nõnda sai pood uue hingamise ja kogus kuulsust isegi linna turismibrošüürides.