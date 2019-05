Kolm raamatut, mida Bill Gates soovitab suvel lugeda

«Püssid, pisikud ja teras. Inimühiskondade erinevad saatused»

Jared Diamond

Raamat annab ülevaate kogu maailma viimase 13 000 aasta ajaloost. Miks on tänapäeva maailma rahvaste arengutase nii erinev? Miks mõned ühiskonnad on rikkad ja teised vaesed? Miks indiaanlased ratast ei kasutanud? Kas valged inimesed on kõige targemad? Kas Iraak ongi kogu maailma kultuuri häll? Teos sai 1998. aastal Pulitzeri auhinna.

Eestikeelsena on teos ilmunud 2003. aastal Eesti Entsüklopeediakirjastuselt ja selle tõlkis Ann Kivikangur.

Bill Gates soovitab seda raamatut mõistmaks, mis juhtub rahvustega kriisiolukordades. Gates’i sõnul on riike, kus on suurte probleemide korral tuldud väga loominguliste lahenduste peale.

«The Future of Capitalism» («Kapitalismi tulevik»)

Paul Collier

Paul Collier on Oxfordi ülikooli majandusprofessor, Aafrika Majandusuuringute Keskuse direktor ja Maailmapanga arengu-uuringute osakonna endine direktor. Collier kirjutab, et kaasaegset ühiskonda lõhestavad kolm peamist konflikti: linn versus maa, haridus versus selle puudus ning rikkad riigid versus haprad riigid.

Gates nõustus enda sõnul paljuga, mis ta sellest raamatust luges ning eriti kiidab ta Collieri keskset ideed, et meil tuleb omavahel vastastikuseid kohustusi tugevdada. See ei paranda küll otseselt suuri lõhesid, kuid loob atmosfääri, kus on kergem leida pragmaatilisi lahendusi.

«Härrasmees Moskvast»

Amor Towles

30aastane krahv Aleksander Iljitš Rostov seisab 1922. aastal siseasjade rahvakomissariaadi erikomisjoni ees süüdistatuna selles, et ta on … aristokraat. Karistuseks mõistetakse talle tähtajatu koduarest.

Haritud vaimukas mees seab end sisse Kremlist kiviviske kaugusel, suurejoonelise Metropoli hotelli ärklitoas. Sinna jääb ta enam kui kolmekümneks aastaks. Selle aja jooksul leiavad Venemaal aset pöördelised sündmused, mille mõju ulatub ka hotelliseinte vahele ning puudutab krahvi kitsastesse raamidesse surutud argipäeva.

Värvika tegelaskonnaga ja särava huumoriga vürtsitatud romaan viib lugeja võluvale teekonnale, mille lõpus saab kinnitust usk, et iga väikseimgi tegu võib maailma pisut muuta. Eesti keeles ilmus raamat Katrin Kerni tõlkes Ajakirjade Kirjastuselt 2017. aastal.