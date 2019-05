Ott Arderi luulekogu «Luule sünnib kus sünnib kui sünnib» sai uue kuue

Luuletaja Ott Arder on eeskätt tuntud kui lasteluuletaja ja laulutekstide autor, kuid sellega tema looming siiski ei piirdunud. Arder on kirjutanud ka hulga mõnusat ning üdini temalikku luulet, millest sellesse raamatusse on koondatud valdav osa. Lisaks siiski ka mõni lasteluuletus ja laulutekst, sest Oti puhul polnud piir ühe, teise ja kolmanda žanri vahel alati kõige selgem. Ja parem ongi.