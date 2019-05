«Alexa, loe unejuttu»: üha rohkem vanemaid kasutab lapsele ette lugemiseks tehnoloogia abi

BookTrust uuris tuhandelt vanemalt, kel on alla 10-aastane laps, kas nad loevad õhtuti oma lastele ette. Tuleb välja, et suur osa vanematest on selle «kohustuse» tänapäeval hoopis seadmetele usaldanud ja juttu loevad tehisabilised, edastab Sky News.

Küsitlusest selgus, et vaid 28 protsenti lapsevanematest leiab õhtu lugemiseks aega. Ajanappuse põhjusteks toodi töökohustusi, transpordile kuluvat aega ja kiiret elustiili. Kuna ettelugemiseks on nõnda vähe aega, on 26 protsenti vanematest lasknud unejuttu lugeda kas tehisabilistel nagu Alexa või on jutt tulnud mõne äpi või Youtube’i kaudu.

83 protsenti vanematest pidas oluliseks märkida, et nad eelistaksid parema meelega ise raamatuid lugeda ja liigne tehnoloogiale toetumine teeb neid murelikuks.