Heatahtliku kollikese Monsta raamat toetab nägemispuudega lapsi

Iga aasta vajab Lastefondi toel raviprille ligi 60 vähekindlustatud pere last. Tihti on nägemispuue peres mitmel lapsel ning prillidega kaasnevad kulud on pere jaoks üle jõu käivad. Samuti vajavad laste prillid tihti ümbervahetamist, sest need jäävad väikeseks või muutub prilliklaaside tugevus. Selleks, et kõik lapsed saaksid hästi näha ning lugeda, sõltumata nende vanemate sissetulekust, tuleb Lastefondile vähekindlustatud perede lastele raviprillide soetamisel «Monsta» raamatu väljaandmisega appi Helios Kirjastus.